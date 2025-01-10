انت الأن تتابع خبر بالأحمر الجريء| ملك قورة تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لفتت ملك قورة الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي تطريزات أو نقوشات.

تزينت ملك قورة ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك قورة على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.