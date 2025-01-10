كومباني: بايرن ميونخ يريد الفوز مهما كان الخصم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 02:53 مساءً - تحدث فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ، غداً السبت، في الجولة 16 من الدوري الألماني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كومباني: “بايرن ميونخ يريد دائماً الفوز بغض النظر عن المكان الذي نلعب به ومدى جودة الخصم، لديهم قدرة على اللعب بالكرة ولديهم تيم كليندينست الذي يمر بمستوى جيد في الأمام، يملكون الهوية الألمانية، وهذا ما يجعل من المباراة خاصة”.

وأضاف: “عند النظر إلى الجزء الأول من الموسم، يمكن القول إننا فرضنا الهيمنة في أرض الملعب، ولكننا خسرنا مباريات”.

وأكمل: “هناك مزيج ونحتاج إلى التوازن وأن نحافظ على الأمور التي نقوم بها بصورة جيدة، لم نستقبل الكثير من الأهداف، وهناك أمور يمكننا القيام بها بصورة أفضل”.

وتابع: “الآن يبدأ الجزء الثاني وهنا يمكن الفوز بالألقاب، أريد مشاهدة فريق يرغب في المحافظة على التطور، نريد أن نتعرض لفرص أقل وأن نسجل المزيد من الأهداف”.

وشدد: “الأمر يتعلق بالعقلية، نريد أن يكون اللاعبون في حالة جيدة.. نملك العديد من اللاعبين الذين يملكون خبرة هائلة، وأتوقع منهم أن يعرفوا ماذا يحتاجون، ولا يجب أن نتأثر بالعوامل الخارجية ونتائج الآخرين، أحاول دفع الفريق والتحلي بالهدوء.. والآن نركز على الأهم وهو المباراة المقبلة”.

وتطرق إلى حراس المرمى في الفريق: “لحسن الحظ عاد مانويل نوير مرة أخرى، ولكن سيغيب دانيل بيرتز لأسابيع ولا نعرف المدة تحديداً”.

وعن جمال موسيالا وغيابه عن مباراة الغد بسبب المرض، قال: “لا يمكنك استبداله بلاعب مثله، نريد الفوز وجمال سيعود قريباً”.

أما عن اللاعبين الشباب في الفريق: “هناك منافسة في المراكز، الشباب يمثلون جزءاً من الفريق، وعليهم تقديم كل ما لديهم كل يوم كي يحصلوا على الفرصة، لدينا 6 مباريات في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وأظهر الماضي أنه يمكنهم الحصول على الفرصة”.

وعن ألفونسو ديفيز، أتم: “من المنظور الرياضي، الكل يعرف ما قدمه لنا وهو يتطور ويمثل أهمية كبيرة، ولا يزال يمكنه التحسن، وما يقدمه الآن جيداً وسيتحسن في المستقبل”.