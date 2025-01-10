انت الأن تتابع خبر كاجوال لافت.. كارولين عزمي تثير الجدل بظهورها الأخير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة كارولين عزمي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

وظهرت كارولين عزمي، مرتدية بنطال باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت طويل باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البينك ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت كارولين عزمي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تكشف جمالها.

ونعرض لكم صور كارولين عزمي