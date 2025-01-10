انت الأن تتابع خبر نانت بقيادة مصطفي محمد يواجه موناكو في اختبار صعب بالدوري الفرنسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستضيف فريق نانت الفرنسي، الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري مصطفى محمد، نظيره موناكو في مباراة قوية تقام في الساعة 8 مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي.

يحتل موناكو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر. بينما يعاني نانت هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات، 6 تعادلات، و7 هزائم، مسجلاً 18 هدفًا واستقبل 25 هدفًا.

شهد موناكو تراجعًا في أدائه في الأسابيع الأخيرة، حيث خسر مرتين، مقابل فوز وتعادل في آخر 4 جولات من الدوري الفرنسي. كما تلقى الفريق هزيمتين في دوري أبطال أوروبا، ليبدأ عام 2025 بخسارة أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي.