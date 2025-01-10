الأهلى يعلن جاهزيته لمواجهة استاد أبيدجان غداً

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 02:32 مساءً - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن فريقه استعد جيداً لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً السبت ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، «استعددنا جيدا للمباراة، ونعلم أنها مواجهة صعبة أمام منافس قوي يرغب فى الفوز على أرضه ووسط جماهيره، ولكننا نسعى لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط رغم صعوبة المهمة».

وتابع كولر،«الأجواء في أبيدجان مختلفة، وقد لاحظنا ارتفاع درجات الحرارة.. والملعب جيد وسعداء بالأجواء هنا وهدفنا الفوز فقط».

وأكمل، «المجموعة صعبة، والأهلي يعاني من إصابات عديدة، ولكن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع، ويعتمد على كل المتواجدين في القائمة، لدينا لاعبون أصحاب خبرات في التعامل مع مختلف المواقف الصعبة التي تظهر المعدن الحقيقي للاعبي الفريق».

وأضاف مدرب الأهلي، «أجهز اللاعبين للعمل على تحقيق الفوز، وهدفنا الثلاث نقاط، وفريق استاد أبيدجان قوي، ونجح في تسجيل هدفين بمباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة».

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان غداً السبت فى السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.