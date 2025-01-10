الدوري البلجيكي (21): ستاندر يلاقي كورتريك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح ستاندر دو لياج وضيفه كورتريك، اليوم الجمعة،الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم.

يدخل فريق ستاندر دو لياج هذه المباراة وهو في المركز الحادي عشر بـ 25 نقطة فيما يتواجد فريق كورتريك في المركز الخامس عشر بـ 18 نقطة.

ويتصدر فريق جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 42 نقطة، يليه كلوب بروج بـ 41 نقطة، أندرلخت بـ 33 نقطة، رويال أنتويرب بـ 32 نقطة، وسانت جيلواز بـ 31 نقطة.