الرئيس السيسى لطلبة الأكاديمية العسكرية: نقدم شخصية متوازنة ولا مجال للاستعلاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 02:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البرامج التي يتم تنفيذها لطلبة الأكاديمية العسكرية قائمة على دراسات من كليات الاجتماع وعلم النفس، ويصمم البرنامج حتى يخرج الضابط شخصية متوازنة، قائلا: "البرامج عشان يكون الظابط اللي هيتم تخرجه من هنا يكون شخصية متوازنة ومتعلمة وقادرة على أداء المهارات المختلفة، وبقول كده عشان الطلبة الجدد ممكن يكون اللي بيشوفه هنا مختلف".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة تفقد فيها الطابور الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية، أن شخصية الضابط متوازنة ولا يوجد فيها أي استعلاء، مضيفا: "مافيش أي شكل من أشكال الاستعلاء، وغير مطروح أي استعلاء في الشخصية، ومش معنى أنك متوازن أو متسامح أنك مش قادر بل بالعكس".

وتابع الرئيس فى رسالته للطلاب: "كل ما تزيد قدرتك كل ما يزيد توازنك، وكل ما تزيد معرفتك كل ما يزداد تواضعك".