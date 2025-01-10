أسباب رائحة الفم الكريهة الصباحية وكيفية التخلص منها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 06:56 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في كثير من الأحيان، يصحو الناس من النوم وتكون رائحة أنفاسهم كريهة ومنفرة. هذه المشكلة شائعة للغاية ولها أسباب متعددة. في هذا المقال، سنتناول أهم الأسباب وراء رائحة الفم الكريهة الصباحية وأفضل الطرق للتخلص منها.

السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة بعد النوم هو الجفاف الذي يحدث أثناء النوم. أثناء النوم، ينخفض إنتاج اللعاب في الفم مما يؤدي إلى جفافه. اللعاب له دور مهم في تنظيف الفم وإزالة البكتيريا والبقايا الغذائية. عند نقص اللعاب، تتكاثر البكتيريا وتتحلل الأطعمة المتبقية مما ينتج عنه روائح كريهة.

أيضًا، أثناء النوم، ينخفض معدل التنفس وتقل حركة الفك مما يؤدي إلى تراكم البكتيريا والنفايات في الفم والحلق. هذه المواد العضوية المتحللة هي السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة صباحًا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون سبب رائحة الفم الكريهة وجود مشكلات صحية مثل التهابات اللثة أو تسوس الأسنان أو مشكلات في الجيوب الأنفية. هذه المشكلات تزيد من نمو البكتيريا الضارة وتراكم البقايا في الفم.

كذلك، قد يكون عدم الاهتمام بنظافة الفم والأسنان سببًا لرائحة الفم الكريهة. عدم تنظيف الأسنان بشكل جيد قبل النوم يسمح للبكتيريا والبقايا الغذائية بالتراكم في الفم طوال الليل.

للتخلص من رائحة الفم الكريهة الصباحية، هناك بعض الطرق الفعالة:

– شرب الكثير من الماء قبل النوم للحفاظ على رطوبة الفم

– تنظيف الأسنان والفم جيدًا قبل النوم باستخدام فرشاة أسنان ومعجون أسنان

– المضمضة باستخدام غسول للفم أو محلول ملحي

– تنظيف اللسان لإزالة البكتيريا والبقايا

– تجنب تناول الأطعمة والمشروبات القوية قبل النوم

– زيارة طبيب الأسنان للتحقق من وجود أي مشكلات صحية في الفم أو الأسنان