انت الأن تتابع خبر "الدكتور حذرني منها"... 4 اوقات يحذر فيهم شرب القهوه نهائيا والسبب لن يخطر على بالك... مترجعش تقول يارتني!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أشارت دراسة حديثة إلى أن توقيت شرب القهوة يلعب دورا كبيرا في تقليل خطر الوفاة الناتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وأكدت النتائج أن استهلاك القهوة في ساعات الصباح يمنح فوائد صحية ملحوظة مقارنة بتناولها في أوقات مختلفة خلال اليوم أو عدم شربها نهائيا، وتعتبر هذه الدراسة الأولى التي تتناول علاقة توقيت تناول القهوة بالصحة بشكل مباشر

دراسة شاملة عن القهوة والصحة

استندت الدراسة إلى بيانات شملت أكثر من 40 ألف شخص من المسح الوطني للصحة والتغذية بالولايات المتحدة، الذي غطى الفترة بين 1999 و2018، تم تحليل أنماط استهلاك القهوة ومقارنتها بمعدلات الوفاة وأسبابها على مدار حوالي عقد من الزمن، وأظهرت النتائج أن 36% من المشاركين يشربون القهوة صباحا فقط، بينما 16% يستهلكونها في أوقات مختلفة خلال اليوم، فيما امتنع 48% عن شربها تماما.

القهوة وتأثيرها الإيجابي على الوفاة

أوضحت الإحصائيات أن تناول القهوة في ساعات الصباح قلل من خطر الوفاة بنسبة 16% لجميع الأسباب، وخفض معدلات الوفاة المرتبطة بأمراض القلب بنسبة 31%، ووجد الباحثون أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب في الصباح كان له الأثر الأكبر على تحسين الصحة العامة، بينما لم تظهر فروق كبيرة بين الأشخاص الذين يشربون القهوة طوال اليوم ومن لا يتناولونها.

أهمية اختيار الوقت المناسب