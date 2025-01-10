انت الأن تتابع خبر «سر باديكير الكوافير هتعرفيه!».. جمال يديك أساسي في إطلالتك.. وصفات طبيعية فعالة لمحاربة التجاعيد!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الاهتمام بمظهر اليدين والاظافر يعطي انطباع جيد عن كل امرأة انها ذات ذوق رفيع ونظافة شخصية وعناية بالنفس مستوى رفيع وذلك لأن اليد المرتبة والنتيجة الناعمة الخالية من التجاعيد أو تغير لون تكون جذابة المظهر وتعطي ثقة لصاحبتها لذلك سنعرف أفضل طرق العناية باليدين وإزالة التجاعيد بها

وصفة زيت الزيتون والسكر لتقشير اليدين

يعتبر تقشير اليدين خطوة أساسية لإزالة التجاعيد وجعل البشرة ناعمة و لتحضير الوصفة اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من السكر البني و افركي الخليط بلطف على يديك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ثم اغسليهما بالماء الفاتر يساعد هذا المزيج على إزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين الدورة الدموية وترطيب البشرة بعمق مما يقلل من ظهور التجاعيد

وصفة العسل وزيت جوز الهند لترطيب اليدين