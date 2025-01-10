نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يسرق أشجار زيتون معمرة من جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق سرقة عناصر الجيش الإسرائيلي لأشجار زيتون معمرة من جنوب لبنان.

وكانت القوات الإسرائيلية قد جددت توغلها في بلدة الطيبة في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، وسط إطلاق رشقات نارية من الأسلحة الرشاشة ورمي للقنابل اليدوية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت لاحق، بتحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء مدينة الهرمل والبقاع الشمالي.

وذكرت مراسلة RT أن القوات الإسرائيلية تنفذ تفجيرات بين بلدتي الطيبة والعديسة في جنوب لبنان بالتزامن مع تمشيط مكثّف.