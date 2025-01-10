انت الأن تتابع خبر شعرك هيكون حرير.. كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر حتي لو خشن ومجعد هيصبح مثل الحرير أقوي بديل للكيراتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إليكم كيفية تحضير واستخدام كيراتين البانثينول لفرد الشعر، حيث تمتع كريم البانثينول الطبيعي والطبي بشهرة كبيرة وواسعة خاصة في الفترة الأخيرة بين الفتيات وأنه يعالج الكثير من الأعراض ومشاكل البشرة والشعر، وكل ما يتم تداوله حول كريم البانثينول من فوائد هي صحيحة مئة بالمئة وغير ذلك فهو خاطئ، لأن هناك الكثير من الفتيات اللواتي قمن بتجربة واستخدام كريم البانثينول ونتائجه ظهرت بعد مرات قليلة من الاستخدام وسنقوم بتوضيح الطريقة فيما يلي.

طريقة تحضير واستخدام كيراتين البانثينول لفرد الشعر الخشن

مكونات الوصفة:-

علبة كريم بانثينول صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من زبدة الشيا المذابة.

ملعقة واحدة كبيرة من (زيت الجلسرين – زيت الأرجان – زيت الأفوكادو – زيت الجوجوبا).

عدة قطرات من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

خطوات وطريقة تحضير الوصفة:-

أضيفي كل المكونات مرة واحدة داخل علبة زجاجية صغيرة وقلبيهم بحيث يصبح قوام الخليط عبارة عن عجينة كريمية سائلة قليلًا.

بعد ذلك أغلقي العلبة جيدًا وضعيها داخل الثلاجة حتى تصبح متماسكة قليلًا وبعدها اشطفي شعرك جيدًا بماء ساخن.

قسمي شعرك إلى أقسام متساوية وليكن أربعة أقسام وعلى كل قسم بواسطة فرشاة صبغ الشعر قومي بفرده على كل قسم بشكل متساوي.

صففي شعرك جيدًا وقومي بلّفه وغطيه بباروكه الرأس الحرارية حتى تحافظي على دفء الخلطة على شعرك واتركيه على شعرك ساعتين على الأقل.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك جيدًا بماء بارد هذه المرة ونظفيه من الخليط بشامبو أو بلسم خالي من أي مواد كيميائية أو كبريت.

قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع وشاهدي بنفسك النتيجة والنعومة التي حصلتي عليها في وقت قياسي.

كريم البانثينول وجوز الهند لتنعيم

لتنعيم الشعر وتغذيته احضري ملعقة من كريم البانثينول مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

قومي بإذابة ملعقة جوز الهند في حمام مائي ثم مزجها مع كريم بانثينول.

اتركي الخليط ليبرد قليلا ثم فرده على خصلات الشعر و ارتداء كاب وترك الوصفه لمده نصف ساعه او ليله كامله حسب تجاعيد الشعر.

وبعد ذلك يغسل الشعر بالماء والشامبو ويمكنك تسريح الشعر بإضافة القليل من هذا الكريم.

فوائد كريم البانثينول الطبي للشعر المجعد

يعمل كريم البانثينول على جعل الشعر أكثر مرونة ويمنع تكسّره حيث أنه يمد بصيلة الشعر بطبقة عازلة تحميها وتقويها وتجعلها أقل قابلية للتكسّر.

يمنع البانثينول من التهابات فروة الرأس والتخلص من القشرة لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والميكروبات.

كما يعمل البانثينول على تنعيم الشعر وتطويله والتخلص من أي تجاعيد ويجعله رطبًا طوال الوقت.

كريم البانثينول وأضراره على الشعر

يُعد كريم البانثينول الاكثر امانًا للاستخدام وذلك وفق ما صرحت به منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، لذا لايوجد اي أضرار

لاستخدامه، ولكن قد تحدث بعض الآثار الجانبية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

حدوث شبه تنميل موضعي

الإصابة بالحكة

حدوث تهيج لـ فروة الرأس

وللحصول على أفضل النتائج وتجنب تلك الآثار الجانبية يُنصح باستخدام كريم البانثينول بتركيز 1% أو 5%

أهم استخدامات كريم البانثينول