وزير خارجية إيطاليا:روما ستكون جسرا بين سوريا والاتحاد الأوروبي

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رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الجمعة أنه سيترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية لتعزيز التعاون.



كلام الوزير السوري جاء لدى استقباله وفدا إيطاليا برئاسة وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاياني في قصر الشعب بدمشق.



وقال الشيباني نرحب بدعوة وزير الخارجية الإيطالي لرفع العقوبات عن سوريا، معتبرا أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل عائقا أمام تعافي البلاد.



وأكد وزير الخارجية السوري التزامه بالمبادئ والقيم التي تعزز حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون، مؤكدا أن ضمان الحقوق ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا.



وأكد الشيباني أننا "نفتح صفحة جديدة كي تكون سوريا نموذجا للاستقرار والازدهار والسلام"، مشيرا إلى أنه سيترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية لتعزيز التعاون.



بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي ضرورة الحفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع العودة الآمنة لكل المواطنين السوريين، وأكد استعداد بلاده للقيام بدورها في سوريا.

وقال: "نشجع بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات".



ولفت وزير خارجية إيطاليا إلى أنه تم التركيز على مكافحة الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأكد السعي لأن تكون روما جسرا بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي.



وأكد تاياني أهمية رفع العقوبات عن سوريا التي فرضت على النظام السابق ولا يمكن استمرارها، وقال سنساهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا التي عانت الأمرين لعقود طويلة.



وختم وزير خارجية إيطاليا مؤكدا أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح.