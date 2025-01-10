باريس سان جيرمان يتخذ قراراً حاسماً بشأن ماركو أسينسيو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي باريس سان جيرمان يخطط للاستغناء عن جناحه الإسباني، ماركو أسينسيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن النادي الباريسي يضع أسينسيو بالإضافة ل-راندل كولو مواني وميلان سكرينيار ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل.

جدير بالذكر، أن أسينسيو انضم لصفوف بي إس جي في صيف 2023 قادماً من ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر.

خلال الموسم الحالي، شارك أسينسيو مع النادي الباريسي في 15 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.