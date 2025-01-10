طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة مثل الصناعية

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رياض - احمد صلاح - طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية ، حلم كل بنت أن يكون لديها رموش طويلة لأنها تضيف الجمال والأنوثة إلى كل فتاة تمتلك الرموش الطويلة، وفي هذا الزمن أصبحنا لا نرى سواء الرموش الصناعية التي تستخدمها معظم البنات في الخروجات أو الأعياد أو المناسبات والأفراح ويرجع سبب تساقط الرموش وهو استخدام أنواع ماسكرا تحتوي على مواد صناعية تضر الرموش وتجعلها تتكسر، بالإضافة إلى وجود بعض الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى تساقط الرموش والحواجب وليس فقط وإنما تؤدي إلى تساقط شعر الجسم أيضا، ولكن لا تقلقي مهما كان سبب تساقط رموشك وشعر الحواجب نحن سوف نقدم لكم أكثر من وصفة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في أسرع وقت ممكن بدون تركيب رموش صناعية مطلقا، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد في عالم الوصفات الطبيعية.

مكونات وصفة زيت الزيتون و زيت الخروع في

تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

يوجد بعض النساء يعانون من مشكلة تساقط الرموش والحواجب وخصوصا أثناء فترة الرضاعة لأنها تعتبر من أصعب الفترات التي تمر بها النساء وتأثر جميع جسدها بالرضاعة ولذلك تحتاج المرأة إلى إعادة شكلها إلى طبيعية وإلى جمالها وفي نفس الوقت الوقت لا تريد استخدام وصفات تحتوي على مواد صناعية لأنها تعرف جيدا أنها تضر ولا تصلح وعلى وجه الخصوص أننا نتعامل مع منطقة حساسة مثل منطقة العين وما حولها، والآن سوف أقدم لكم مكونات وصفة الخروع لتطويل الرموش،

وتتلخص المكونات في:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الزيتون.

ماسكرا نظيفة.

خطوات تطبيق واستخدام الوصفة المذهلة للرموش والحواجب

الخروع من أكثر الزيوت الطبيعية التي تستخدم في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب، ويجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

يتم وضع زيت الزيتون مع زيت الخروع ويتم التقليب جيدا.

زيت الخروع ثقيل لذلك يجب الاستمرار في التقليب حتى نحصل على خليط سهل الاستخدام.

نضع الماسكرا في الخليط ويتم تمريرها على الحواجب والرموش.

يجب استخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم.

كنا ذكرناها