فاكهة تقضي على الكرش وتحرق دهون البطن

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رياض - احمد صلاح - داخل كل أسرة شخص أو أكثر مصاب بالسمنة يلهث وراء إعلانات أقراص التخسيس السحرية أو سماع وصفة لحرق الدهون أو تركيبة تقضي على الكرش في أيام، لذا كان الاتجاه نحو كل ما هو طبيعي وصحي لإنقاص الوزن في أمان ودون أعراض جانبية تذكر.

الجريب فروت وإنقاص الوزن

من لا يعرف الجريب فروت هو فاكهة تشبه البرتقال، ولكن أكبر حجمًا ثمرتها الداخلية تكون ذات لون ابيض أو وردي أو أحمر داكن، حلوة المذاق مع وجود بعض من المرارة والحموضة في طعمها، ويؤكل على أشكال كثيرة إما عصير أو الثمرة الداخلية أو تؤكل كاملة .

يعتبر الجريب فروت من الطرق الأساسية في أي حمية غذائية، فقد نشرت دراسة في Food and Nutrition Research ووجدت أن الأشخاص الذين تناولوا فاكهة الجريب فروت كانوا يتمتعون بخصر أصغر ووزن أقل من الأشخاص الذين لم يتناولوا الجريب فروت.

كما أن هؤلاء الذين يتناولوا الجريب فروت تحتوي أجسامهم على العناصر الغذائية الأساسية في إنقاص الوزن ألا وهي الألياف.

دور عصير الجريب فروت للتنحيف

لن يساعد الجريب فروت وحده سواء كان ثمرة أو عصير في حرق الدهون، بل يجب تخلله في الغذاء اليومي حتى يأتي مفعوله،

ومن خصائص الجريب فروت:

انخفاض السعرات الحرارية و غناها بالعناصر الغذائية مما يجعلها انسب اختيار كوجبة خفيفة.

التحكم بالشهية نظرًا لاحتوائها على الألياف بكثرة وبالتالي الشعور بالشبع.

الترطيب لغنى الجريب فروت بالماء الذي يعزز الإحساس بالشبع.

تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة دون التأثير على مستوى السكر في الدم.

الوقاية من مقاومة الأنسولين وبالتالي عدم زيادة الوزن.

المحافظة على ضغط الدم، حيث توجد علاقة بين السمنة وضغط الدم، يحافظ الجريب فروت على ضغط الدم لاحتوائها على الألياف، فيتامين سي، البوتاسيوم، الليكوبين، والكولين.

قدرة الجريب فروت على تقليل الدهون الثلاثية ومستوى الكوليسترول، هناك علاقة بين السمنة والدهون في الدم.

أراء طبية هامة حول الجريب فروت