الرئيس السيسي: نعمل على زيادة المياه المحلاة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 07:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على زيادة المياه المحلاة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية فجر اليوم، الجمعة: "مهم أوي في المستوى اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي، إن احنا نبقى عارفين إن مقومات الدولة هي اللي بتحدد قدرة الدولة على تقديم خدمة ومستوى معيشة مناسب للمواطنين".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الموضوع مش مرتبط فقط بإرادة سياسية أو إرادة حكومة فقط، مفيش شك إن مفيش مسؤول على أي مستوى مش عاوز يقدم أفضل حاجة لشعبه، لازم نكون كلنا النقطة دي منتبهين منها.. ولكن يا ترى الظروف والإمكانيات اللي عندنا تقدر تحقق لنا ولا لا؟ نحدد بعض النقاط اللي مرت على مصر خلال العشر سنين اللي فاتت، وبقول لكم كلكم، لو عاوزين الإجابة تبقى أكثر يسرا ليكم، لو أي حد تعرض لمشكلة، أي بيت تعرض لمشكلة، المشكلة دي بيبقى لها تأثير على البيت دا لفترة".