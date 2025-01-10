لهذا السبب.. صالح العويل يتصدر تريند جوجل مع ذكر أبرز المعلومات عن حياته

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر الفنان القدير صالح العويل محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة إثر إصابته بقصور في القلب وانسداد في الشريان التاجي، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

صالح العويل



كما أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تدهور حالة العويل الصحية، مشيرًا إلى أنه يخضع حاليًا للعناية الطبية اللازمة.



من هو صالح العويل؟ إليكم أبرز المعلومات عن الفنان المخضرم:



• وُلد في 19 مارس 1946، ويبلغ حاليًا من العمر 79 عامًا.

• بدأ مسيرته السينمائية بفيلم “اللص والكلاب” مع النجم شكري سرحان.

• شارك في 233 عملًا فنيًا متنوعًا بين السينما والتلفزيون.

• من أشهر أفلامه: “الأشرار”، “مضى قطار العمر”، “البريء”، “وضاع العمر يا ولدي”، “حسن اللول”، و”عصابة حمادة وتوتو”.

• تألق في الدراما التليفزيونية بمسلسلات مثل: “جبل الحلال”، “عايزة أتجوز”، “بره الدنيا”، “المصراوية”، “قلب ميت”، و”الإمام محمد عبده”.

• يُشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل “جودر 2” مع الفنان ياسر جلال.

• سبق أن تعرض لجلطة بالمخ ولكنه تعافى، وكان ياسر جلال من أبرز الزائرين له خلال فترة مرضه.

مواقف بارزة في حياته الفنية:





• في لقاء سابق، أوضح أن الفنان شكري سرحان يمثل النموذج الأمثل للممثل السينمائي.

• كشف أنه بدأ رحلته الفنية من مقهى بشارع عماد الدين حيث تعرّف على عدد من الكومبارس، مما فتح له أبواب الوسط الفني.

• أثناء تصوير فيلم “إنهم يسرقون الأرانب”، رفض استخدام شومة لضرب الفنان الراحل سمير غانم واستبدلها بباذنجانة.

• ذكر موقفًا مع الفنان أحمد زكي بفيلم “حسن اللول”، حيث ضربه بالقلم دون أن يكون ذلك مكتوبًا في السيناريو، مما أثار غضب زكي، لكنه هدّأه لاحقًا بإعطائه مبلغًا ماليًا.

• أشار إلى أنه في أحد مشاهد فيلم “عصابة حمادة وتوتو”، ضرب النجم عادل إمام ضربًا حقيقيًا بناءً على طبيعة المشهد.

تاريخ صالح العويل الحافل بالأعمال والمواقف يجعله واحدًا من أبرز الأسماء في تاريخ السينما والدراما المصرية، حيث ترك بصمته المميزة في كل دور قدّمه.