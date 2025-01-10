القاهرة - محمد ابراهيم - هل الزواج يهدد صحة المرأة؟ ياسمين عز تكشف عن مفاجأة صادمة

أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلًا واسعًا من خلال تصريحاتها في برنامج كلام الناس المذاع على قناة MBC مصر، حيث قالت إن الزواج يعد "بداية الطريق للعذاب"، مشيرة إلى أن نسبة ضئيلة جدًا من الفتيات المتزوجات هن فقط من يعتبرن محظوظات، وهن يمثلن نحو 10% فقط.

الإعلامية ياسمين عز

وأكدت عز في حديثها أن "عدد قليل جدًا اللي حظهم حلو في الجواز، والباقي منحوسين ومش هيعمروا في الجواز"، مما أثار استغراب وتساؤلات المتابعين حول هذه النظرة السلبية تجاه الزواج.

وأشارت إلى أهمية أن تحب المرأة نفسها قبل أي شيء قائلة: "حبي نفسك، لأن الراجل مش هيحبك أكتر من نفسك". واعتبرت أن الزواج قد يؤثر سلبًا على صحة المرأة، مضيفة: "الجواز هيضيع صحتك، وهتروحي للدكتور علشان ضهرك هيجعك وهيخلي ركبك تزقزق".

هذه التصريحات أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون فيها جرأة وصراحة، ومعارضين يعتبرونها مبالغات قد تزرع أفكارًا سلبية حول الزواج في عقول الشباب.

نبذة عن الإعلامية ياسمين عز

ياسمين عز هى إعلامية مصرية، اشتهرت بتقديم البرامج الحوارية والاجتماعية التي تناقش قضايا المرأة والعلاقات الأسرية بأسلوب جريء ومباشر، حيث بدأت مسيرتها الإعلامية عبر شاشة قناة MBC مصر، من خلال برنامج "كلام الناس"، الذي يحظى بمتابعة واسعة.

تتميز ياسمين عز بأسلوبها المثير للجدل الذي يفتح نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بآرائها حول الزواج والعلاقات الزوجية، كما يُعرف عنها تقديم النصائح للسيدات بأسلوب صريح يجمع بين الفكاهة والواقعية، مما جعلها محط اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام.