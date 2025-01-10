انت الأن تتابع خبر وداعًا للسكر وأدويته.. مشروب رخيص موجود في كل بيت يحميك من مرض السكر للأبد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد السيطرة على مستوى السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الجسم، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تلعب دورًا رئيسيًا في هذه العملية عندما يتم تناولها باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.

أطعمة تساعد خفض مستويات السكر في الدم

وفقًا لمصادر صحية موثوقة، يمكن للأطعمة التي تتمتع بمؤشر جلايسيمي منخفض أو متوسط أن تساهم في تنظيم مستويات السكر بشكل فعال داخل الجسم.

وبحسب التقارير، فمن هذه الأطعمة، تبرز المكسرات كخيار ممتاز لاحتوائها على الدهون الصحية والألياف التي تساعد في تثبيت مستويات السكر. وهذا بجانب كون البيض والدجاج يوفران البروتينات التي لا تؤدي إلى زيادة مفاجئة في مستويات السكر داخل الجسم.

مشروب القرفة وفوائده على الجسم