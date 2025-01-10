كشف ملابسات تداول منشور بمواقع التواصل الإجتماعي بشأن إقتحام سيارة لإحدي الصيدليات بالسويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 01:31 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إقتحام سيارة قيادة إحدى السيدات لصيدلية بالسويس وإحداث تلفيات بها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها مقيمة بمنطقة الملاحة بالسويس، وتبين أنه حال قيامها بركن سيارتها أمام الصيدلية المشار إليها إختلت عجلة القيادة نتيجة ضغطها على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل، مما أدى إلى إصطدام مقدمة السيارة بزجاج الصيدلية وكسره دون حدوث ثمة إصابات.. وتم الصلح بينها وبين مالك الصيدلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.