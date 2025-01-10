دوري نجوم قطر (12): الريان في ضيافة أم صلال

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 08:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، مباراتان في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، فيلعب أم صلال مع الريان الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب الشحانية مع العربي الساعة 18:30.

ويتصدر الدحيل ترتيب فرق دوري نجوم قطر بـ 25 نقطة، يليه السد بـ 22 نقطة، الأهلي بـ 22 نقطة أيضاً، الغرافة بـ 21 نقطة، والشمال بـ 16 نقطة.