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أحمد جودة - القاهرة - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مرانه الرئيسي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان؛ استعدادا لمواجهة فريق استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يؤدي مرانه الرئيسي قبل مواجهة استاد أبيدجان

ويقام المران على ستاد فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة، ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأولى من المران وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

