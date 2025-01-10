تقارير: غداً بيرسي تاو يخضع للكشف الطبى فى قطر ويشارك ضد النصر الإماراتى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 03:35 مساءً - كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن وصول بيرسي تاو لاعب الأهلى إلى نادى قطر القطري لتوقيع عقود انضمامه رسمياً للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، أن اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو وصل إلى نادي قطر تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه إلى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي.

وأضافت أنه سيخضع الوافد الجديد للنادى القطرى للفحص الطبي غدا، السبت، بمستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، وهو ما يجعل مشاركته غير ممكنة في مباراة الفريق أمام الدحيل اليوم، الجمعة، بالجولة الثانية عشرة من الدوري القطري.

وأشارت إلى أن اللاعب الجنوب أفريقي سيكون قادرا على خوض المواجهة التي ستجمع الفريق مع النصر الإماراتي في 17 يناير الجاري على استاد آل مكتوم في دبي.

فى سياق متصل، أنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع بيرسي تاو لاعب الفريق على الرحيل إلى قطر القطري على سبيل البيع النهائي، بعدما تلقى اللاعب عرضا رسميا من قبل النادي القطري للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري.

واتفق الأهلي مع بيرسي تاو على الرحيل مقابل التنازل عن مستحقاته المالية المتبقية عن الستة أشهر الأخيرة في عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، على أن يحصل عليها من النادي القطري والاكتفاء بدفع مستحقاته عن النصف الأول من الموسم الحالي.