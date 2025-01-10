العالم اليوم - إعلام حوثي: غارات جوية على صنعاء والحديدة في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 03:27 مساءً - أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، الجمعة، تنفيذ سلسلة غارات جوية، استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة.

وذكرت المصادر أن هذه الغارات التي وصفتها بـ"المشتركة" ونفذتها طائرات أميركية وإسرائيلية، تركزت على مناطق ذات أهمية استراتيجية، بينها مواقع عسكرية وأخرى مدنية، إضافة إلى منشآت قريبة من ميناء الحديدة.

وقالت الغارات والتي بلغت نحو 30 استهدفت في صنعاء منشآت عسكرية يعتقد أنها تحتوي على مخازن أسلحة، إلى جانب مناطق سكنية في ضواحي العاصمة.

وأضافت أن الغارات ضربت مواقع في محيط ميناء رأس عيسى ومنشآت قريبة من ميناء الحديدة وهو الشريان الحيوي لإمدادات الغذاء والوقود إلى اليمن.

ولم تعلن المصادر الحوثية عن حصيلة دقيقة للخسائر البشرية، لكنها أشارت إلى وقوع أضرار مادية كبيرة، ما يثير مخاوف من تصاعد الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين اليمنيين.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن تنفيذ هذه الغارات.

كما لم تقدم الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أي بيان بشأن الحادثة، على الرغم من الدعوات المستمرة لخفض التصعيد في اليمن.