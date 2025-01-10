احذروا تناول هذه الوجبة على العشاء!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 03:57 مساءً - الخطر الكامن وراء بعض الأطعمة في وجبة العشاء

قد تكون وجبة العشاء واحدة من أكثر الوجبات إغراءً بعد يوم طويل ومرهق، لكنها قد تحمل بعض المخاطر التي يجب أن نكون على دراية بها. يعتبر اختيار الطعام المناسب في وجبة العشاء من الأمور المهمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم وراحته أثناء الليل.

الأطعمة الثقيلة وتأثيرها على النوم

إن تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة قبل النوم مباشرة قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية والنفسية. فعندما يتناول الشخص وجبة دسمة في العشاء، قد يجد صعوبة في النوم بسبب عملية الهضم التي تتطلب طاقة وجهدًا من الجسم أثناء الليل، مما قد يؤثر سلبًا على جودة النوم.

تسبب الحموضة: الأطعمة الغنية بالتوابل والزيوت قد تؤدي لارتفاع نسبة الحموضة في المعدة، ما يسبب الإحساس بالحرقة وعدم الراحة أثناء النوم.

الأطعمة الغنية بالتوابل والزيوت قد تؤدي لارتفاع نسبة الحموضة في المعدة، ما يسبب الإحساس بالحرقة وعدم الراحة أثناء النوم. زيادة الوزن: تناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية قبل النوم يساهم في تراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن.

تناول وجبات غنية بالسعرات الحرارية قبل النوم يساهم في تراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن. ارتفاع مستويات السكر: الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجيء.

أفضل الخيارات لوجبة عشاء صحية

إذا كنتم ترغبون في التمتع بنوم هاديء وعميق، من الأفضل التركيز على الأطعمة الخفيفة والسهلة الهضم في وجبة العشاء. إليكم بعض الاقتراحات لوجبة عشاء مثالية:

الخضروات: تُعتبر الخضروات الطازجة أو المطبوخة على البخار خيارًا ممتازًا، فهي غنية بالألياف ومفيدة للجهاز الهضمي.

تُعتبر الخضروات الطازجة أو المطبوخة على البخار خيارًا ممتازًا، فهي غنية بالألياف ومفيدة للجهاز الهضمي. البروتينات الخفيفة: كالسمك أو الدجاج المشوي، التي تزود الجسم بالبروتينات دون الشعور بالثقل.

كالسمك أو الدجاج المشوي، التي تزود الجسم بالبروتينات دون الشعور بالثقل. الكربوهيدرات المعقدة: كالخبز الأسمر أو الأرز البني، حيث توفر للجسم طاقة مستدامة دون ارتفاع مفاجيء في مستويات السكر.

ختاماً

إن اختيار ما نتناوله في العشاء يمكن أن يؤثر بشكل كبير على راحتنا وصحتنا العامة. لذا، من المهم أن نتوخى الحذر ونتجنب تناول الوجبات الثقيلة والغير صحية، وذلك لضمان نوم هاديء وصحي خلال الليل وأيضًا للاستفادة القصوى من اليوم التالي بطاقة إيجابية وصحية.