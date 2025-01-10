مدرب الوحدة يتحدث عن مواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 03:57 مساءً - تحدث داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة، عن مواجهة الجزيرة، غداً السبت، في الجولة 12 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال داركو: “يحمل كل فريق تاريخاً وطموحات كبيرة، والفوز في هذه المباراة له تأثير كبير على الفائز، ليس فقط في النقاط، ولكن أيضاً في الروح المعنوية”.

وأضاف: “بعد فوزنا في المباراة الأخيرة، أرى تحسناً ملحوظاً في أداء اللاعبين وارتفاع كبير في معنوياتهم، والفوز في ديربي أبوظبي، يعزز من عزيمتنا، ويزيد من إصرارنا على مواصلة تحقيق النجاح”.

وأتم: “نحن مستعدون بكل قوتنا لهذه المواجهة، وهدفنا تقديم أفضل ما لدينا لضمان النقاط الثلاث وتعزيز موقعنا في الدوري”.