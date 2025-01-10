أخبار اليمن : انفجارات في صنعاء.. عدوان جديد على العاصمة

دوت الخليج -

انفجارات في صنعاء.. عدوان جديد على العاصمة

استهدف العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني اليوم محطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان بصنعاء. انفجارات في صنعاء.. عدوان جديد على العاصمةاستهدف العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني اليوم محطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان بصنعاء. وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني شن 13 غارة على محطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان. وأشار إلى أن هذه الغارات العدوانية أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بينهم عامل في محطة كهرباء حزيز وتضرر عدد من المنازل.

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