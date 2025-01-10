أخبار اليمن : الأمم المتحدة: أزمة المجاعة في غزة تتفاقم

الأمم المتحدة: أزمة المجاعة في غزة تتفاقمأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، استمرار تفاقم أزمة الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة، وسط نقص حاد في الإمدادات، وقيود شديدة على الوصول.

وقال المكتب في تقريره اليومي، إن الشركاء في المجال الإنساني استنفدوا في وسط غزة جميع الإمدادات في مستودعاتهم، في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الإسرائيلي رفض معظم الطلبات لإدخال المساعدات الغذائية.

وأشار إلى أنه لا يزال حوالي 120 ألف طن متري من المساعدات الغذائية- وهو ما يكفي لتوفير الحصص الغذائية للسكان بالكامل لأكثر من ثلاثة أشهر- عالقة خارج غزة.

وحذر الشركاء الإنسانيون، من أنه إذا لم يتم استلام إمدادات إضافية، فإن توزيع الطرود الغذائية على الأسر الجائعة سيظل محدودا للغاية.

كما حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن نقص الوقود لتشغيل المولدات يشل أيضا النظام الصحي المدمر في غزة، مما يعرض حياة المرضى للخطر.

إلى ذلك، قال المكتب إن العدوان المستمر على محافظة شمال غزة أدى إلى تعطيل الخدمات الصحية للناجين المتبقين هناك بشكل خطير، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل رفض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، للوصول إلى شمال غزة.