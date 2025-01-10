أخبار اليمن : توقعات الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة

توقعات الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء باردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.
في حين تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات إب، الضالع، لحج وأبين وكذا محافظتي الجوف ومأرب وهضاب وصحارى المهرة، حضرموت وشبوة.
وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار ـ رصابة: 2.6، ذمار - المدينة: 4، عمران: 4، صنعاء: 5 درجات مئوية.
ونبه المواطنين في المرتفعات الجبلية خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.
ودعا المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظاً عليها من آثار البرودة.
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