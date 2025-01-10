بايدن: نحرز تقدما في "اتفاق لغزة"اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن احراز تقدم بشأن الاتفاق في غزة.

وقال بايدن "لا زلت متفائلا بالتوصل إلى اتفاق، والإفراج عن أسرى."

وكانت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة، قد اكدت مساء الخميس، أن حركة حماس خلال مفاوضات الدوحة تعهدت بتأمين حياة الباقين من المحتجزين "الإسرائيليين".

وأشارت المصادر لـ"قناة الغد"، إلى أن حركة حماس وافقت على قائمة الـ34 محتجزاً وجار تحديد من على قيد الحياة خلال أيام، مؤكدة أن حماس خلال مفاوضات الدوحة تعهدت بتأمين حياة الباقين من المحتجزين و الاتفاق جار حالياً على باقي المحتجزين على مراحل.

وبشأن عودة النازحين، أوضحت أنه تم الاتفاق على عودة سكان الشمال إلى مناطق محددة هي جباليا وتل السلطان والشابورة وبيت لاهيا وبيت حانون، كما تم الاتفاق خلال مفاوضات الدوحة على تفكيك محور نتساريم وإخلائه من القوات "الإسرائيلية".

ولفتت المصادر إلى أن "نتنياهو" طالب بمناطق عازلة تصل إلى كيلو متر شمالاً وكيلو متر شرقاً، مؤكدة أن الوسطاء يعملون على إلغاء شرط نتنياهو المستجد اليوم بشأن المنطقة العازلة.

وبينت أن مناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ من أسبوعين من تنفيذ المرحلة الأولى.