أخبار اليمن : إعلان موعد صرف بدل انتقال المعلمين

إعلان موعد صرف بدل انتقال المعلمينيبدأ صندوق دعم المعلم والتعليم، صرف بدل انتقال المعلمين العاملين في الميدان التربوي، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الـ 12 رجب 1446هـ، لمدة 15 يوماً.

وأكد المدير العام التنفيذي للصندوق حسين عامر جبل، أنه سيتم صرف بدل الانتقال للعاملين في المدارس لشهري ربيع الثاني وجمادى الأولى للعام الدراسي 1446هـ.

وأوضح أن إجمالي ما سيتم صرفه في دورة الصرف الحالية 10 مليارات و668 مليونا و581 ألفا لـ 176 ألفا و668 معلماً؛ منهم 60 ألفاً و201 متطوع.

وأشار إلى أن الصرف سيشمل المعلمين الثابتين والمتطوعين المستهدفين، ممن استكملت بياناتهم أولًا بأول .. مثمناً جهود القيادة الثورية والسياسية، وكل من أسهم في دعم صندوق المعلم.