ريال مدريد يواجه برشلونة في نهائي السوبر

ريال مدريد يواجه برشلونة في نهائي السوبرضرب ريال مدريد موعداً مع غريمه التقليدي برشلونة، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه 3-صفر على ريال مايوركا -الخميس- في الدور قبل النهائي من البطولة.

سجل أهداف المباراة كل من جود بيلينغهام في الدقيقة 63، ومارتن فاليينت لاعب مايوركا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+2، ورودريغو سيلفا غوس في الدقيقة 90+5.

ويلتقي ريال مدريد بطل إسبانيا، في النهائي يوم الأحد المقبل مع برشلونة الذي تأهل بالفوز 2-صفر على أتلتيك بلباو في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي الأربعاء.

ويعتبر هذا النهائي هو الثالث على التوالي الذي يقام بين برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر الإسباني برصيد 14 لقبا، والريال في المسابقة.

ويشارك الريال في المسابقة بصفته بطلا للدوري الإسباني في الموسم الماضي، بينما يلعب برشلونة البطولة، بعد حلوله وصيفا لبطولة الدوري.