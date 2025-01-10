بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 03:57 مساءً - أبرزت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الدور الكبير الذي يقوم به النجم الإنكليزي، جود بيلينجهام، مع ريال مدريد، خلال الفترة الأخيرة.

بيلينجهام ساهم بتأهل فريقه إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد أن سجل هدفاً في انتصار فريقه على ريال مايوركا، بنتيجة 3-0، في نصف النهائي.

وقالت الصحيفة الإسبانية: “الجوائز ل-فينيسيوس جونيور والأضواء موجهة على كيليان مبابي، لكن قائد ريال مدريد هو جود بيلينجهام”.

وأكدت الصحيفة: “كل يوم يصبح الأمر أكثر وضوحاً بسبب مستواه وبسبب الأهمية التي يكتسبها وبسبب الشخصية”.

ورغم البداية الضعيفة للنجم الإنكليزي، خلال الموسم الحالي، إلا أنه في الفترة الأخيرة عاد لمستواه الطبيعي، ويقدم أداء مميزاً.

وفي 24 مباراة لعبها مع الميرنجي، في مختلف المسابقات، خلال الموسم الحالي، سجل 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.