نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي ضد الشباب في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الذي سيواجه الشباب، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الشباب

يلتقي الأهلي مع ضيفه الشباب، مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025 على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الشباب

* حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

* خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، سعد بالعبيد.

* خط الوسط: زياد الجهني، ألكسندر، رياض محرز

* خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، فيرمينيو.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المرتبة السادسة بنفس رصيد النقاط.

وتنقل مباراة الأهلي ضد الشباب عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

