نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الغاوي" يشعل تريند جوجل.. أحمد مكي يغير قواعد اللعبة في دراما رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعل النجم أحمد مكي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، متصدرًا تريند جوجل بعد الإعلان عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد "الغاوي".

العمل الذي يُنتظر أن يكون نقلة نوعية في مسيرة مكي الفنية، يشهد عودته للدراما الاجتماعية بعد سنوات من التألق في عالم الكوميديا.

مكي يقتحم الدراما الاجتماعية برؤية جديدة

كشف المؤلف محمود زهران في تصريح خاص عن تفاصيل مسلسل "الغاوي"، موضحًا أن العمل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الشعبية، لكنه يقدم معالجة مختلفة عن أعمال "البلطجة" التي اجتاحت الشاشة مؤخرًا.

وأضاف زهران أن النص يركز على الصراعات الإنسانية والعلاقات المعقدة، مع لمسة من التشويق والإثارة.

وأشار زهران إلى أن فريق الكتابة انتهى من 10 حلقات من أصل 15، مع العمل المستمر على تطوير الشخصيات والخطوط الدرامية.

وأكد أن المسلسل يحمل رؤية جديدة لأحمد مكي، بعيدًا عن الكوميديا التي اشتهر بها، ليُظهر جانبًا مختلفًا من إمكانياته التمثيلية.

ماندو العدل يرفع كلاكيت "الغاوي"

على الجانب الإخراجي، أعلن المخرج ماندو العدل عن بدء التصوير ونشر صورة على حسابه الشخصي في فيس بوك وهو يرفع كلاكيت العمل، مع تعليق:

"بسم الله الرحمن الرحيم، مسلسل "الغاوي" مع أحمد مكي ونجوم كبار، إنتاج تامر مرسي وتأليف محمود زهران وطاهر الكاشف رمضان 2025 سيكون مختلفًا."

أبطال العمل ونجوم الصف الأول

"الغاوي" من إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه نخبة من النجوم، أبرزهم:

أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل

وعدد من الوجوه الشابة والمخضرمة التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.



يجسد مكي شخصية معقدة تنتمي إلى بيئة شعبية، تعيش صراعات نفسية ومجتمعية، ما يجعل الجمهور يترقب بشغف الأداء المختلف الذي سيقدمه.

جماهيرية مكي تصنع الحدث

لم يكن تصدر أحمد مكي للتريند محض صدفة، بل يعكس مكانته الراسخة في قلوب الجماهير.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل "الغاوي" تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع ابتعاده عن الكوميديا التي كانت أبرز أدواته في السنوات الأخيرة.

