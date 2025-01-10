العالم اليوم - قريبا.. الوزير الخارجية السوري يقوم بجولة أوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 12:25 مساءً - أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الجمعة، عن عزمه زيارة دول أوروبية في الفترة المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي، قال الشيباني إنه سيزور دولا أوروبية قريبا. وأعلن الشيباني أنه سيترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية لتعزيز التعاون، مضيفا :"ملتزمون بالمبادئ والقيم التي تعزز حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون". ويزور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني سوريا لبحث الانتقال السلمي للسلطة في البلاد. وأفادت الخارجية الإيطالية عبر منصة إكس بأن تاياني سيناقش أيضاً خلال مباحثاته في دمشق، تدشين عملية سياسية شاملة وإعادة الإعمار في سوريا.

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