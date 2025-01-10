نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يشيد بـ صلاح ويدافع عن أرنولد وينفي تعاقد الريدز مع لاعبين جدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام أكرينغتون ستانلي، في إطار منافسات كأس إنجلترا.

ويستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز مواجهة ليفربول وأكرينغتون ستانلي، يوم السبت القادم، في تمام الساعة الثانية والربع بتوقيت مصر وفلسطين، ضمن فعاليات الدور الثالث.

أرني سلوت يكشف السبب وراء تراجع مستوى الفريق مؤخرا

وتحدث أرني سلوت في المؤتمر الصحفي، عن مواجهة الريدز أمام أكرينجتون ستانلي، قائلًا "أعتقد أن كل فريق يلعب ضدنا يمثل مناسبة خاصة لكل فريق نواجهه، ولكن بشكل خاص لفريق من دوري أدنى، لذلك سيكونون على أتم الاستعداد، ربما عاشوا هذه المباراة لأسابيع، إذا ذهبت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فإن الجميع متحمسون ومستعدون وهذا من أجلهم، سيبدو الأمر كما لو كان نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك يتعين علينا أن ندرك ذلك، في تسع مرات من أصل عشر، في أول 25 دقيقة، نصف ساعة هي الجزء الأصعب من المباراة لأنهم سيظلون مكثفين للغاية ويتعين علينا أن نكون مستعدين لهم الذين يريدون لعب أفضل مباراة في حياتهم وهذا ما يتعين علينا القيام به أيضًا".

ودافع مدرب ليفربول عن لاعبه ألكسندر أرنولد، قائلًا "أرى نمطًا معينًا في الأهداف التي نستقبلها، لكنني لا أرى النمط إذا كان الأمر يتعلق بترينت، على الإطلاق، خاض ترينت مباراة صعبة واحدة بالنسبة لنا في التعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في أنفيلد يوم الأحد وربما خاض بعض المباريات التي كانت جيدة إلى جيدة".

وواصل حديثه،" لقد قدم مباريات رائعة بشكل خاص عندما لعب معنا هذا الموسم، أعلم أن هناك الكثير من التركيز عليه في الوقت الحالي، ولكن أود أيضًا أن أسلط الضوء على مدى الأداء الجيد الذي قدمه عندما دخل في آخر نصف ساعة، ضد توتنهام يوم الأربعاء، وكيف تفاعل مشجعونا معه، وهذا ما أسعدني أكثر خلال تلك المباراة".

وعن السبب وراء تذبذب مستوى الفريق خلال الأسبوع الماضي، وتحديدا في مواجهتي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، أجاب سلوت "لا أرى الكثير من الاختلافات مقارنة بالعديد من المباريات الأخرى التي لعبناها، الفارق الوحيد هو أننا لعبنا هاتين المباراتين بعد الفوز 6-3 على توتنهام و5-0 على وست هام، لذا، بعد هاتين المباراتين، اعتقد الجميع أننا نعلم أنهما جيدان ولكنهما جيدان للغاية، ربما لم نكن نعرف ذلك، إذا قارنت ذلك بالمعايير فإنني أتفق على أن المباريات ضد يونايتد والمباراة الأخيرة ضد توتنهام كانت بمستويات أقل مقارنة بالمباراتين".

وعلق أرني سلوت على عودة لاعبه هارفي إليوت، من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، قائلًا "إنه لاعب موهوب. لقد كان معنا لفترة طويلة. في الأسابيع الأخيرة، شارك كثيرًا وحصل على دقائق اللعب، ولكن كما هو الحال بالنسبة له والعديد من الآخرين، فهو يتنافس مع اللاعبين الجيدين الأخرين،لقد كان سيئ الحظ للغاية، أعتقد أنه بعد مباراتين تعرض للإصابة، وغاب لفترة طويلة وما رأيته الآن مع جميع لاعبينا تقريبًا الذين كانوا خارج الملاعب لفترة طويلة في هذا الدوري، مع الإيقاع والشدة والجودة التي لدينا، والفرق الأخرى أيضًا، ليس من السهل العودة وتقديم أفضل ما لديك على الفور".

وكشف أرني سلوت عن موقفه من مشاركة الإيطالي فيديريكو كييزا، قائلًا "كل مباراة هي فرصة للجميع للحصول على بعض وقت اللعب، لم يكن الأمر صعبًا عليه فقط بسبب كل الأشياء التي قلتها، من حيث اللياقة البدنية للمباريات، أيضًا أنه يتعين عليه التنافس مع كودي جاكبو، لويس دياز، ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح".

وأشاد المدرب الهولندي بالأسطورة المصرية محمد صلاح، قائلًا "الجميع يعرف الأرقام التي يحققها صلاح، ولا توجد أسباب كثيرة لمشاركته، كما أنه يتمتع بلياقة بدنية عالية، لقد كان اللاعب الأكثر لياقة بين اللاعبين الذين شاركوا في فترة ما قبل الموسم، وهو يفعل كل شيء للحفاظ على لياقته البدنية".

وسئُل مدرب ليفربول عن الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة حول التعاقد مع كفاراتسخيليا لاعب نابولي الإيطالي، ليرد: "99 % من هذه الاخبار غير صحيحة، فترة الانتقالات كان من الواضح أن كل هذه القصص تقريبًا لم تكن حقيقية، إذن ماذا يمكنني التعليق على ذلك؟ هذه شائعات، استمروا في ذلك، لكن لا تعليق من جانبي".