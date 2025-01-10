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أحمد جودة - القاهرة - حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على معاينة أرضية استاد ١١ نوفمبر، الذي تقام عليه المواجهة التي تجمع فريقه بنادي ساجرادا غدا السبت في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

كرونسلاف يورتشيتش يتفقد استاد 11 نوفمبر قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأبدى المدير الفني رضاه إلى حد كبير عن أرضية الملعب مؤكدا أنها ستساعد الفريق على تقديم مواجهة قوية، طمعا في الفوز وحصد الثلاث نقاط وتأكيد التأهل.