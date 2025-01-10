نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد المؤتمر الصحفي لجروس قبل لقاء بلاك بولز في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة والنصف ظهر غدًا السبت، بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد المؤتمر الصحفي لجروس قبل لقاء بلاك بولز في الكونفدرالية

وفي سياق متصل يٌعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق بلاك بولز بطل موزمبيق في الثانية عشرة ظهرًا باستاد القاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.