نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ألكسندر إيزاك يتفوق على صلاح ويفوز بجائزة لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، بجائزة لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز. إيزاك يتفوق على صلاح ويفوز بجائزة لاعب شهر ديسمبر إيزاك تفوق على كل من محمد صلاح (ليفربول)، كول بالمر (تشيلسي)، مورجان جيبس وايت (نونتجهام فورست)، أنتوني روبنسون (فولهام)، وديان هويسين (بورنموث). إيزاك قاد نيوكاسل يونايتد للفوز في 4 مباريات والتعادل مرة وخسارة مباراة واحدة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث يحتل المركز الخامس في البريميرليج برصيد 35 نقطة. أرقام ألكسندر إيزاك مع نيوكاسل في شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي: 6 مباريات

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