نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين يعلق على "شروط" عقد لقاء بين بوتين وترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دون أي شروط مسبقة، وأن المطلوب هو فقط وجود الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "الرئيس بوتين أكد مرارا انفتاحه على الاتصالات مع القادة الدوليين، بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة، ومع دونالد ترامب تحديدا. لا داعي لأي شروط مسبقة لهذا (اللقاء). كل ما نحتاجه هو الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية لإجراء حوار وحل المشكلات القائمة من خلال الحوار".

وكان ترامب قال الخميس إن "بوتين يريد عقد لقاء"، و"نحن نستعد لذلك"، مضيفا أنه "يتعين علينا وضع حد [للصراع الأوكراني]".

وأضاف بيسكوف أن موسكو ترحب برغبة ترامب في إجراء حوار مع الرئيس الروسي، لكنه أشار إلى عدم وجود خطط محددة لعقد لقاء حتى الآن، مرجحا أن تبدأ التحركات لتنظيم القمة بعد أن يتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة