نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حريق كبير في مقر شركة سعودية بولاية ديلاوير الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "سبق" بأن المقر الرئيس لشركة "بريد إكس" السعودية الكائن في ولاية ديلاوير الأمريكية، تعرض لحريق كبير أسفر عن تدمير للمنشأة.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المستودعات، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال المهندس نايف حلوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بريد إكس" في تصريح للصحيفة، إن الحريق دمر مبنى الشركة المكون من طابقين".

وأشار إلى أنهم يعملون حاليا مع السلطات المحلية للتحقيق في أسباب الحريق، وتمّ حصر جميع الأضرار المادية