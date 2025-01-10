نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واقعة جديدة في القسم الثاني.. إلغاء مباراة الواسطى وشباب طامية بداعي غياب الأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما زالت وقائع القسم الثاني في الدوري المصري مستمرة وذلك بعد إلغاء مباراة الواسطى أمام شباب طامية بداعي غياب تواجد الأمن.

وكان وليد عبد الرازق حكم الساحة لهذه المباراة قد اتخذ قراره بعد انتظار دام لمدة ٢٠ دقيقة ليقرر إلغاء المباراة.

الأمن حاضر عقب ٢٠ دقيقة

وكان الأمن قد تواجد في ملعب المباراة عقب نهاية ٢٠ دقيقة الوقت القانوني المقدر لكن كان قرار وليد عبد الرازق صارما بعدم إقامة المباراة.

هل القرار قانوني ؟

وبات نقطة الجدل في قانونية القرار وذلك بسبب خوض بعض المباريات في غياب الأمن أو تواجده متأخرا في الشوط الأول ليكون القرار محل شك وسط أجواء شائكة في الوسط التحكيمي.

ولم يتحدد حتى الان مصير المباراة أو التعليق على قرار الحكم وسط صمت تام من لجنة المسابقات.