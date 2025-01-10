أحمد سليمان يؤازر لاعبي الزمالك من المران قبل لقاء بلاك بولز في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة على حضور مران الأبيض اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك من أجل مؤازرة الفريق والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة أمام بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

