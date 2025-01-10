نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نبأ سار في الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران الأبيض اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على وضع دعامة لكتف اللاعب قبل المشاركة في التدريبات، في إطار تجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وشارك بنتايج في الفقرة الفنية بصورة طبيعية مع اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة أبو قير للأسمدة الأخيرة في مسابقة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

