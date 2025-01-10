نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة ساجرادا وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم باستاد ١١ نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، الاجتماع الفني لمباراة ساجرادا وبيراميدز في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي نادي ساجرادا اللون الأخضر الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي فريق نادي بيراميدز في اللقاء الزي البديل اللون الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات بنادي بيرامبدز، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وإداري الفريق محمد طاهر النجار، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي للنادي.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط مناصفة مع الترجي التونسي بنفس الرصيد، ويحتاج للفوز في مواجهة ساجردا للتأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

