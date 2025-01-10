في عيد ميلادها الـ 67 .. 10 صور آثارت الجدل لـ سميرة سعيد| شاهد

انت الأن تتابع خبر في عيد ميلادها الـ 67 .. 10 صور آثارت الجدل لـ سميرة سعيد| اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وتحرص سميرة سعيد، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” .

وتفضل سميرة سعيد، إرتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها كما تحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد سميرة سعيد، في المكياج على اختيار الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، كما تختار أحمر الشفاه بألوان جريئة ولافته تبرز جمال أنوثتها.

كما تختار سميرة سعيد الوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

ونعرض لكم صور الفنانة سميرة سعيد