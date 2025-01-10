كارلو أنشيلوتي: كيليان مبابي يعمل بشكل جيد…

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 07:00 صباحاً - أثنى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني على أداء لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، خلال فوز الريال على ريال مايوركا 3-0 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، أمس الخميس.

وقال أنشيلوتي إن كيليان مبابي (يعمل بشكل جيد وسيكون له شأن كبير في الأيام المقبلة).

وأوضح: لا أعرف إلى أي مدى يمكنه مواصلة التألق، بالجودة التي يمتلكها بإمكانه الوصول إلى أبعد مدى.

وسيلتقي ريال مدريد مع برشلونة على لقب كأس السوبر الإسباني يوم الأحد القادم، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.