موعد مباراة أستون فيلا ووست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، نظيره فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد وست هام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق أستون فيلا، مع نظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم الجمعة 10 يناير على ملعب فيلا بارك، في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ضد وست هام يونايتد، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد وست هام يونايتد

وستنقل مباراة أستون فيلا ضد وست هام يونايتد، مساء اليوم الجمعة، على الهواء مباشرة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر قناة beIN Sports 2HD.